O final de semana em Guarapari foi de muito movimento nas praias e comércios, mesmo com a cidade estando Risco Alto para a Covid-19. Enquanto comerciantes comemoraram o movimento, depois de um ano de prejuízos, moradores da cidade se preocupam com a aglomeração e falta de fiscalização do poder público. A grande preocupação é que essa aglomeração faça explodir os casos de Covid-19 em Guarapari.

Ação. Mas na noite de ontem (3) ocorreu uma ação da PM na Praia do Morro. Vários policiais fortemente armados andaram pela orla e soltaram bombas de efeito nos grupos que estavam aglomeradas na areia da praia.

Denúncias. O Portal 27 questionou o comando do 10 ° Batalhão de Guarapari sobre essa ação e recebemos a seguinte resposta. “Após denúncias de som alto, foi constatado uma enorme quantidade de pessoas na areia da praia, caixas de som com música muito alta e um forte cheiro de maconha. Diante desse cenário, a Polícia Militar posicionou o efetivo para a dispersão dessas pessoas que se encontravam em um ambiente desordeiro, quando algumas pessoas começaram a se dispersar, quebrando garrafas pelo calçadão e cometendo depredações. Dessa forma a polícia usou técnicas de controle de distúrbio civil para o reestabelecimento da ordem preservando a incolumidade física de todos”, finalizou a nota.

Confira o vídeo com imagens da ação.