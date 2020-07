Durante a quinta-feira (16), policiais militares do 10º Batalhão apreenderam uma arma, diversos tipos de droga e grande quantias de dinheiro no município.

Praia do Morro. Enquanto os agentes realizavam uma patrulha na orla da Praia do Morro, visualizaram um veículo que estava parado e perceberam uma atitude suspeita, quando realizaram a abordagem constataram que havia 4 pessoas dentro do carro, 3 deles sendo menor de idade, dentro do automóvel encontraram maconha, 65 pedras de crack e R$798,15 em espécie.

Olaria. Durante a tarde do mesmo dia, enquanto verificavam uma denúncia, os policiais abordaram um suspeito no bairro Olaria, e ao realizarem uma revista nele, encontraram maconha e R$750,40 em dinheiro. O suspeito admitiu para os militares que dentro de sua casa, no bairro Santa Margarida, haviam mais drogas.

Quando chegaram ao local, os agentes encontraram mais quantias de maconha, R$4.398 em espécie e vários pinos que servem para embalar drogas.



Itapebussu. Na noite da mesma quinta-feira (16) no bairro Itapebussu, policiais foram atrás de um homem que fugiu após ver os militares se aproximando dele para realizar uma abordagem. O suspeito se evadiu em direção a um beco e foi localizado se escondendo em um carrinho de churrasco, dentro dele os policiais militares encontraram uma bolsa contendo 70 pedras de crack e 33 pinos de cocaína.

Kubitschek. Na mesma noite, no bairro Kubitschek, um homem tentou fugir dos militares, porém não obteve sucesso, sendo alcançado pelos agentes logo em seguida. Foi encontrada em posse dele uma arma de fogo.

Todos envolvidos foram detidos e levados para registrar ocorrência no departamento policial de Guarapari.

Por João Barbosa – estagiário