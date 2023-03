A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Guarapari, prendeu um homem de 34 anos, em cumprimento de mandado de prisão preventiva pelo crime de homicídio.

A prisão aconteceu na noite dessa terça-feira (28), no bairro Nossa Senhora da Conceição, também em Guarapari. O acusado não teve o nome revelado pela polícia.

O crime aconteceu no dia 23 de agosto do ano passado. Na ocasião, a vítima, Denis Alberto Santos Diran de 34 anos, foi assassinado a tiros dentro de um material de construção, no bairro São José, em Guarapari. Denis já estava na loja, quando o assassino chegou de carro e perguntou se Denis estava no local. Denis estava na sobreloja, desceu, os dois começaram uma discussão e uma briga física, quando o acusado efetuou pelo menos três disparos contra Denis.

O acusado foi encaminhado à delegacia e após e após os procedimentos de praxe, ele foi conduzido ao presídio.