A Polícia Rodoviária Federal resgatou na manha desta quarta (29) uma criança encontrada na margem da BR 101, em Serra-ES. Segundo a PRF, a criança, um menino de 2 anos e meio, foi encontrado sozinho, com uma faca na mão, desorientada, caminhando próximo ao acostamento da rodovia.

SAMU. Ele estava agitado, apresentava arranhões e evitava o contato com as pessoas. Os policiais conseguiram levar a criança até a unidade da PRF em Serra, e acionaram socorro médico do SAMU e da Concessionária ECO 101. Após atendimento médico, o Conselho Tutelar também foi acionado.

Tia. A equipe conseguiu localizar a tia do menino. Ela foi à PRF e informou que a criança fugiu de casa após descuido dos responsáveis que fazem obra na residência, mas não explicou as condições físicas e o uso da faca.

Delegacia. Após ser ouvida e garantir que há local adequado para receber a criança, a tia assinou documento e levou o menino para sua guarda. A ocorrência será encaminhada à Delegacia da Criança e do Adolescente para as demais providências.