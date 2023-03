O homem que matou com golpes de machado o caseiro Francisco Rebulli, 59 anos, na semana passada está preso. Uma operação da Delegacia de Crimes Patrimoniais de Guarapari (Depatri), juntamente com a Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e a Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA), prendeu na tarde de ontem (22), o suspeito no bairro Terra Vermelha, em Vila Velha.

A prisão rápida só foi possível por causa de informações do Disque Denúncia 181. O suspeito havia roubado uma praça de pedágio no fim de janeiro deste ano e, por isso, a Depatri já estava em seu encalço.

Confessou. Depois da morte brutal do caseiro, na localidade de Palmeiras, na divisa de Guarapari com Vila Velha, chamou a atenção dos policiais o fato do suspeito morar próximo da vítima. Ao longo das investigações a cronologia do crime batia com a do suspeito e na tarde de ontem, quando a prisão pelo roubo do pedágio foi efetivada, ao ser perguntado sobre o latrocínio, ele confessou e contou detalhes do crime para os policiais.

Era “amigo” e tinha dívidas. O suspeito contou para os agentes da Depatri que era amigo do caseiro. A vítima dava até parte de colheitas de mandioca para ajudar a alimentar os filhos do assassino. “É um caso em que literalmente ele matou quem o alimentava”, contou a delegada Rosane Cysneiro, titular da Depatri.

Devendo ao tráfico. O assassino contou que estava devendo ao tráfico de drogas de Terra Vermelha e que precisava de dinheiro para pagar senão seria morto. Em outra oportunidade o caseiro tinha contado para o assassino que tinha duas espingardas escondidas no paiol.

O suspeito foi até o local e procurou as armas enquanto a vítima estava na mata. Como não encontrou as armas, pegou um machado da propriedade e esperou que a vítima chegasse. Ao chegar Francisco foi surpreendido pelo bandido.

Machadada. Ele tentou reagir e levou uma machadada no ombro. Depois levou o assassino até o paiol e mostrou onde estavam as armas. Depois o assassino levou a vítima até sua residência e ainda roubou R$ 3 mil em dinheiro.

Sem pena. Vendo que seria morto pelo suspeito, o caseiro tentou fugir, mas foi golpeado várias vezes e acabou morrendo. “De acordo com o investigado, antes de morrer Francisco ainda disse que se ele tivesse pedido o dinheiro, ele teria dado. O investigado disse que continuou golpeando a vítima até ter certeza de que ele estava mesmo morto “, contou a delegada.

Disque Denúncia. O suspeito fugiu logo depois do crime e se escondeu em uma casa em Terra Vermelha, mas graças a duas ligações feitas para o Disque Denúncia 181, os polícias conseguiram achar o endereço e prender o assassino confesso de Francisco.

As armas também foram recuperadas. Elas estavam enterradas às margens de uma lagoa na localidade de Palmeiras.