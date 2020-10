Com a liberação da cidade Saúde para receber turistas de todo o país, nossos amigos de Minas Gerais voltaram a frequentar a terra Maratimba. Em função da “semana do saco cheio”, Guarapari teve policiamento reforçado pelo 10º Batalhão da Polícia Militar.

A Semana do Saco Cheio é um período que estudantes e professores têm folga prolongada entre os feriados do dia 12 de outubro (Dia de Nossa Senhora da Aparecida e Dia das Crianças) e 15 de outubro (Dia dos Professores), se estendendo até o final de semana seguinte. Tal prática é rotineira no estado de Minas Gerais, e como Guarapari é um dos destinos mais procurados entre os mineiros, é comum aumentar consideravelmente o fluxo de pessoas na cidade.

Nesse sentido, o 10° BPM incrementou a atuação do efetivo policial, com objetivo de aumentar a sensação de segurança dos munícipes e turistas, a fim de que potenciais delinquentes sejam dissuadidos de agir. Além dos policiais que atuam na Unidade, o Batalhão recebeu um reforço de militares da Cavalaria, que estão atuando especificamente nas regiões com maior fluxo de pessoas. As equipes da Força Tática e do pelotão de Trânsito também intensificarão suas ações durante o período.

O tenente coronel Emerson Caus, comandante do Batalhão, afirmou que “ a PM está atuando através de seus variados processos e modalidades de policiamento com objetivo de proporcionar sensação de segurança”.