O prefeito de Anchieta, Fabrício Petri, visitou ontem (14), diversas obras em andamento no município. O intuito foi acompanhar as etapas e ouvir moradores sobre as benfeitorias. As visitas ocorreram em Iriri, Castelhanos, Recanto do Sol e Planalto.

Em Iriri, Petri conferiu os trabalhos de revitalização da orla da Praia Costa Azul e o início das obras de drenagem e pavimentação na rua Bela Vista, em Santa Helena. Já em Castelhanos, ele foi verificar os trabalhos finais de urbanização de toda orla. A previsão é que a obra, que tem parceria com o governo do Estado, seja entregue no final de julho.

Na comunidade de Planalto acompanhou os trabalhos de drenagem e pavimentação das ruas. No local estão recebendo o serviço 10 vias. E no final do dia o prefeito visitou a comunidade de Recanto do Sol, onde verificou a recente conclusão da reforma da quadra poliesportiva e ouviu moradores e amigos, além de conferir um projeto esportivo e social desenvolvido com crianças do bairro no campo de futebol