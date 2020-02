O prefeito de Guarapari, Edson Magalhães (PSDB), durante a reunião com os profissionais do magistério nesta terça-feira (18), no Sesc da cidade, anunciou um aumento de 12.84% para a categoria, a partir de março. O prefeito destacou que o reajuste é retroativo a janeiro de 2020. Confira o vídeo.