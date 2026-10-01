Sabrina Astori é reeleita presidente da Câmara de Guarapari

Em eleição realizada na tarde desta quinta-feira (1º), a presidente da Câmara Municipal de Guarapari, Sabrina Astori, foi reeleita para comandar o Legislativo Municipal no biênio 2027/2028. Apenas uma chapa foi inscrita para a disputa, denominada “Juntos Para Fazer Mais”, tendo Sabrina Astori como candidata à presidência.

A chapa recebeu 15 votos favoráveis e duas abstenções, dos vereadores do PL. Com o resultado, Sabrina seguirá à frente da Câmara para um segundo mandato consecutivo.

A nova Mesa Diretora da Câmara Municipal de Guarapari ficou composta da seguinte forma:

Sabrina Astori – Presidente

Rosana Pinheiro – Vice-presidente

Félix Juliati – 2º Vice-presidente

Tainá Coutinho – 1ª Secretária

Leandro Inácio – 2º Secretário

A nova composição será responsável pela condução dos trabalhos do Legislativo Municipal durante o biênio 2027/2028.