Sabrina Astori é reeleita presidente da Câmara de Guarapari

Em eleição realizada na tarde desta quinta-feira (1º), a presidente da Câmara Municipal de Guarapari, Sabrina Astori, foi reeleita para comandar o Legislativo Municipal no biênio 2027/2028. Apenas uma chapa foi inscrita para a disputa, denominada “Juntos Para Fazer Mais”, tendo Sabrina Astori como candidata à presidência.
A chapa recebeu 15 votos favoráveis e duas abstenções, dos vereadores do PL. Com o resultado, Sabrina seguirá à frente da Câmara para um segundo mandato consecutivo.
A nova Mesa Diretora da Câmara Municipal de Guarapari ficou composta da seguinte forma:
Sabrina Astori – Presidente
Rosana Pinheiro – Vice-presidente
Félix Juliati – 2º Vice-presidente
Tainá Coutinho – 1ª Secretária
Leandro Inácio – 2º Secretário
A nova composição será responsável pela condução dos trabalhos do Legislativo Municipal durante o biênio 2027/2028.