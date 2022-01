O mês de fevereiro começa com aumento de passagem para o trabalhador de Guarapari. Através do decreto nº 027/2022, o prefeito Edson Magalhães autorizou o aumento da tarifa do ônibus municipal que passa agora para R$ 4,10.

Fevereiro. O decreto tem data dia do dia 24 de janeiro e a nova tarifa passa a vigorar a partir do dia 1º de fevereiro. Ainda segundo o documento, o aumento é “considerando os reajustes acumulados nos preços dos combustíveis e custos operacionais”. O decreto também afirma que segue a Ata do Conselho Municipal de Transporte de Guarapari no dia 14 de janeiro.