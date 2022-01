O prefeito de Guarapari, Edson Magalhães, vai começar a fazer mudanças em seu secretariado. E a primeira pasta a ter troca de comando deve ser a Secretaria Municipal de Obras Públicas e Serviços Urbanos (SEMOP), que é comandada por Odivan Ferreira dos Santos.

Na tarde de hoje (18) circulou a informação que essa mudança já estaria definida e o secretário já teria sido comunicado. O portal 27, tentou confirmar a informação com alguns vereadores e secretários. Ninguém confirmou saber de nada. Mas todos disseram que estão tentando falar com o secretário desde ontem (17), e também no dia de hoje (18), sem sucesso.

Outras mudanças. Outra informação é que um novo cargo na Codeg teria sido oferecido ao secretário. Mas não teria sido definido que cargo seria esse. Essas mesmas fontes disseram que o prefeito já confirmou que realmente deve fazer mudanças em outras secretarias e até quatro delas podem mudar de comando. Tentamos falar com o secretário Odivan Ferreira, mas o mesmo não atendeu nossos telefonemas, ou respondeu nossas mensagens para nos falar, confirmar ou negar sua saída ou permanência na secretaria de obras.