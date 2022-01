O início da vacinação de crianças de 5 a 11 anos no Espírito Santo já somam 1.376 doses aplicadas em todo território. Os dados são da manhã desta terça-feira (18), disponibilizados pela Plataforma Vacina e Confia.

A expectativa é que mais D1 pediátricas sejam aplicadas nas próximas 24h, com a distribuição de um novo lote de doses aos municípios capixabas. A distribuição foi iniciada na manhã desta terça-feira.

No Espírito Santo, 393.089 crianças entre 05 e 11 anos estão aptas para receber a vacinação contra Covid-19. Devido ao número de doses disponibilizadas nesse primeiro momento, o Governo do Estado organizou a imunização por meio de alguns grupos prioritários, com início da vacinação de crianças indígenas e quilombolas, de 5 a 11 anos; crianças com deficiências permanentes, de 5 a 11 anos; crianças com comorbidades com Laudo Médico, de 5 a 11 anos e; crianças com 11 anos.

Já a partir dessa segunda-feira (17), ficou definido também a adesão à vacinação de crianças de 9 e 10 anos de idade, segundo Resolução de N° 013/2022, da Comissão Intergestores Bipartite (CIB).

Dados serão atualizados diariamente no Vacina e Confia



A Plataforma Vacina e Confia passa a disponibilizar, ao longo da semana, um novo dado de vacinação para o acompanhamento da população capixaba: vacinação de crianças de 05 a 11 anos.

Os dados receberão atualizações diárias, tais como os demais dados já disponíveis na Plataforma. Além disso, os pais e responsáveis podem cadastrar as crianças como dependentes, dentro da Plataforma, como uma facilidade ao agendamento das doses.