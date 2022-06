A prefeitura de Guarapari, através da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), pelo setor de Vigilância Epidemiológica, faz um alerta sobre a necessidade de intensificação das medidas de prevenção e controle da Covid-19.

De acordo com a prefeitura, a Vigilância analisou a série histórica dos casos confirmados de Covid-19 no período de 2020 a 2022 considerando, também, as doenças respiratórias que ocorrem com mais frequência nos meses mais frios do ano, com a possibilidade de circulação concomitante de outros vírus respiratórios como, por exemplo, o vírus influenza.

Diante desse cenário, a Vigilância Epidemiológica Municipal alerta quanto a necessidade de intensificação das medidas de prevenção e controle da COVID-19, como o uso de máscaras, distanciamento social, vacinação, uso do álcool gel e diagnóstico precoce.

A prefeitura enviou um dado sobre os casos confirmados de COVID-19 por mês de notificação no período de 2020 a 2022, Guarapari, ES.