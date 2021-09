Na manhã desta quinta-feira (23), a Prefeitura de Guarapari, através da Secretaria Municipal de Educação (Semed), realizou uma reunião com os diretores das escolas da rede municipal de ensino.

O Prefeito Edson Magalhães esteve presente e fez o anúncio da aquisição de 17 kits para os laboratórios de ciências. Serão atendidas todas as escolas que atendem alunos de Ensino Fundamental- anos finais e Educação de Jovens e Adultos (EJA).

Cada kit de laboratório possui mais de 120 itens, que possibilitaram aos professores, junto aos alunos, a realização de aulas práticas.

“Essa entrega é muito importante para a educação de nossos alunos, pois eles terão acesso à uma aprendizagem significativa, com a concretização do que aprendeu, relacionando a teoria com a prática. Nossa gestão sabe a importância do investimento em educação”, disse o prefeito.