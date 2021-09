Depois de dez anos de uma parceria exitosa, a Prefeitura de Vitória e o Projeto Tamar celebraram, nesta sexta-feira (24), o novo Acordo de Cooperação Técnica para continuidade da gestão compartilhada do Parque Municipal Ilha do Papagaio e das ações de sensibilização ambiental e de proteção do meio ambiente marinho no município.

O novo acordo foi assinado pelo prefeito Lorenzo Pazolini e pela supervisora administrativo financeira da Fundação Projeto Tamar, Aurélia Magdalena Batista, e tem validade por dez anos. O documento valoriza o propósito original da parceria: cooperação técnica, científica e educacional para o desenvolvimento de atividades destinadas à conservação das tartarugas marinhas, seus habitats e da biodiversidade no Município de Vitória.

Localizado na Praça do Papa, o Centro de Visitantes do Projeto Tamar integra um roteiro ambiental e turístico da região, composto, ainda, pelo Instituto Baleia Jubarte, a Praça do Papa e o o Horto Mercado. Somente em 2019, antes das restrições impostas pela pandemia da Covid-19, o espaço recebeu 91 mil visitantes, especialmente estudantes de escolas públicas e privadas.

O prefeito Lorenzo Pazolini, frisou o compromisso da gestão com o respeito ao meio ambiente e com a qualidade de vida na capital. “Esta é mais uma parceria no sentido de formar um ecossistema favorável à vida humana em Vitória. É nesse sentido que trabalhamos para construir uma cidade que respeite o meio ambiente, que seja acolhedora para as pessoas e que também crie oportunidades para o desenvolvimento econômico, especialmente para o turismo”, afirmou.

A representante do Projeto Tamar lembrou que há dez anos ela assinou o primeiro termo de cooperação técnica. “Na época, o desafio foi construir toda essa estrutura que temos hoje. Nossos desafios continuam gigantes: continuar desenvolvendo pesquisas e ações de conservação das tartarugas marinhas e ainda levar a educação ambiental para nossos visitantes e todos que são alcançados pelo nosso projeto. Tenho certeza que as tartarugas cumprem essa missão: de mostrar que precisamos cuidar de nosso Planeta, que é a nossa casa”, disse.

“Nosso trabalho todos os dias é contribuir para valorizar a riqueza ambiental de Vitória e isso representa diversas frentes de ação. Desde a ação de limpeza da orla até a criação de parques e abertura de unidades de conservação”, lembrou o secretário de Meio Ambiente, Tarcísio Föeger.

Participaram da solenidade vereadores, representantes de organizações ambientais, como o Instituto Baleia Jubarte, equipes do Tamar e técnicos da Prefeitura de Vitória.