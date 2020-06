Visando garantir um melhor fluxo e cobertura vacinal no município, na próxima semana, a Secretaria Municipal de Saúde de Guarapari definiu dias específicos para vacinação do calendário de imunização e da campanha contra a influenza.

Dias. Nos dias 15, 16 e 17 deste mês, as salas de vacina do município estarão realizando o atendimento de rotina da vacinação do Calendário de Imunização e, nos dias 18 e 19, apenas a imunização referente a Campanha de Influenza H1N1.

Já no sábado (20), com o objetivo de promover a prevenção contra a gripe H1N1, através da vacinação, o município irá promover uma ação de vacinação para o público prioritário da terceira fase da campanha.

Neste dia, as unidades de saúde de Setiba, Pedro Machado (Bela Vista), Centro Municipal de Saúde (Itapebussu) e Roberto Calmon (Centro) estarão funcionando de 8h às 16h, para imunizar crianças de 6 meses a menores de 6 anos (5 anos 11 meses e 29 dias), gestantes, puérperas, adultos de 55 a 59 anos, pessoas com deficiência, além de professores de escolas públicas e privadas que não se vacinaram.

A Secretaria Municipal de Saúde lembra que só devem comparecer às unidades, aqueles que ainda não se vacinaram, munidos do cartão de vacina, documento de identidade e o cartão SUS.

É importante que todos usem máscara, evitem aglomeração e respeitem o distanciamento nas unidades de saúde.