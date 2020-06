Um pedido do vereador Dito Xaréu (PSDB) ao prefeito Edson Magalhães (PSDB), conseguiu ajudar os comerciantes de Guarapari. Dito pediu através de ofício no último dia 6, para que o prefeito e os procuradores pudessem alterar o decreto municipal, “No que diz respeito ao funcionamento de açougues, já que os estabelecimentos foram liberados para funcionar dentro de supermercados e proibidos fora deles”, dizia o pedido do oficio.

Atendido. O prefeito atendeu o pedido do vereador e publicou um novo decreto ontem (12), liberando os açougues e outras atividades comerciais. Em suas redes sociais o vereador comemorou. “A nossa solicitação foi aceita e foi verificado a desigualdade do Decreto neste quesito, então açougues poderão funcionar aos sábados até as 14 h e de segunda a sexta até as 18 h”, escreveu.

Confira como ficou a atualização do decreto:

DECRETO Nº303/2020

DECRETA:

Art. 1º. Acrescenta §8º ao artigo 1º do Decreto nº 297/2020 de 05 de junho de 2020:

(…)

8º Fica excetuado do disposto no § 1º o funcionamento de mercearias, açougue, casa de frios, hortifrúti e lojas de cuidados

animais e insumos agrícolas, os quais poderão funcionar da seguinte forma:

I – Segunda a sexta feira até às 18 horas;

II – Sábado até às 14 horas.

Art. 2º. Este Decreto entra em vigor nesta data.

Art. 3º – Revogam-se as disposições em contrário.

Guarapari/ES, 10 de junho de 2020.

EDSON FIGUEIREDO MAGALHÃES

Prefeito Municipal