A prefeitura de Guarapari, durante coletiva de imprensa na manhã de hoje, descartou qualquer caso de Coronavírus na cidade. O anuncio foi feito pela equipe de vigilância epidemiológica da cidade.

A gerente de vigilância epidemiológica Ludimila Maretto, esclarece que até o momento, uma suspeita foi identificada, e após os exames, o caso foi descartado. “A suspeita teve contato com um familiar que chegou da Itália recentemente, mas o caso foi descartado. O resultado saiu ontem. Ela coletou exames no qual deu negativo para o coronavírus”, disse a gerente.

Na tarde dessa quinta-feira (05), o secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, e o coordenador do Centro de Operações Estratégicas (COE), Luiz Carlos Reblin, confirmaram o primeiro caso do novo coronavírus no Espírito Santo. O resultado foi confirmado pelo Instituto Oswaldo Cruz (IOC/Fiocruz). Trata-se de um residente da Grande Vitória que têm histórico de viagem recente a um dos países relacionados nos critérios do Ministério da Saúde para definição de caso suspeito do Covid-19.

O anúncio foi feito durante uma coletiva de imprensa concedida na sede da Secretaria da Saúde (Sesa), na Enseada do Suá, em Vitória.

Segundo o secretário, a introdução do vírus já era prevista por meio de casos importados, mas reforçou que não há motivo para pânico, já que não há transmissão local da doença. “Todas as medidas tomadas, tanto na assistência quanto de vigilância, são suficientes para atender qualquer situação que seja necessário. Além disso, há uma rede de hospitais em todo Espírito Santo que são referências para atendimento a casos graves”, destacou Nésio Fernandes.

Suspeita. Com esse informe da Prefeitura de Guarapari, foi descartado o caso da universitária de 36 anos que reside em Guarapari. Ela e a amiga passaram o carnaval em Piúma. A amiga, que é de Vila Velha, permanece sob observação. O exame laboratorial feito na moradora de Guarapari acusou a presença do rinovírus, um vírus gripal comum.