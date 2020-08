A prefeitura de Guarapari divulgou nesta tarde (31), que conseguiu uma grande vitória na justiça federal, para a continuação das obras do Hospital Cidade Saúde.

MP. O Ministério Público Estadual e o Ministério Público Federal haviam entrado na justiça, pedindo a suspensão das obras do Hospital de Guarapari. Segundo a prefeitura, a Juíza Federal, da 5° Vara Federal Cível de Vitória, Drª. Maria Cláudia Garcia Paula Allemand, preferiu ouvir a prefeitura; a Caixa Econômica Federal, com quem o município tem convênio, e o Ministério da Saúde; que tem parceria com o Município na construção do hospital.

Documentação. Ainda de acordo com a prefeitura, a Juíza Federal, da 5° Vara Federal Cível de Vitória, a Juíza Drª. Maria Cláudia de Garcia Paula Allemand, após receber toda a documentação da prefeitura de Guarapari, da Caixa Econômica e do Ministério da Saúde, decidiu pela continuação das obras e conclusão do Hospital, negando o pedido suspensão, feito pelo Ministério Público.

Em seu despacho a juíza concluiu. “Sendo assim, por não vislumbrar razão hábil a justificar a paralisação da obra , na forma requerida pelos Autores, INDEFIRO o pedido de suspensão cautelar do prosseguimento do contrato de repasse e a consequente interrupção da construção do Hospital Maternidade Cidade Saúde”.

Acelerar. Com essa decisão da Justiça Federal, a prefeitura informou que irá acelerar ainda mais as obras, para que seja entregue a população, dentro do seu cronograma de conclusão.