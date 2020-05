Mesmo em meio a pandemia e o isolamento social que atingem todo o país, fazendo com que o Brasil já esteja em segundo lugar em número de casos no mundo, com 394.507 casos confirmados e 24.600 mortes, a prefeitura de Guarapari garante que as obras do hospital Cidade Saúde seguem em andamento.

De acordo com a prefeitura, o hospital vai “garantir uma saúde de qualidade a todos os moradores. Esse é o compromisso da gestão municipal” e as obras encontram-se na fase de execução dos dutos e tubos do sistema de climatização. Também já está sendo realizada a montagem da estrutura metálica da sala de espera.

Ainda segundo a prefeitura, a empresa responsável pelas obras já está realizando o tratamento e pintura das estruturas metálicas e impermeabilização das calhas. Também está em andamento a execução do elevador e montagem da laje de teto dos reservatórios.

Dados. Até o momento Guarapari já tem 07 óbitos, 161 casos confirmados e 07 hospitalizados, 116 se curaram e 160 aguardam resultados de exames para Coronavírus. Veja as fotos das obras do hospital.