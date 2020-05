As eleições de Guarapari vão ter a participação da esquerda com candidatura própria. O Diretório Municipal do PT de Guarapari, em reunião Virtual ampliada realizada neste sábado (23), definiu que o partido vai lançar pré-candidaturas para representar e defender o Programa de Governo que o partido elaborou para a cidade.

A confirmação foi recebida pelo Portal 27 através de comunicado do partido que afirmou decidir isso considerando “a importância de se promover um grande debate sobre a cidade que queremos”.

O PT afirma que na elaboração do programa de Governo consta “Um novo olhar sobre a cidade” e levam em consideração que “o orçamento municipal é muito limitado por conta das vinculações constitucionais existentes, como saúde, educação, repasse para a Câmara Municipal e pagamento dos salários dos servidores públicos municipais”

Ainda segundo o PT sobra muito pouco para as outras áreas e para os investimentos e por isso que este dinheiro que “sobra” precisa ser muito bem aplicado. O partido afirma que “o nosso Programa de Governo realça a importância de ouvir a população para que ela diga quais são as suas prioridades. É o povo que sabe quais são as suas maiores necessidades e, portanto, é ele que tem que apontar quais são as prioridades. ”

Para defender estes e os outros projetos de governo o PT definiu os nomes do Professor Adriano Albertino e da microempresária Bárbara Hora como pré-candidatos do PT à prefeitura de Guarapari. O partido entende que “As candidaturas colocadas até o momento não apresentam como foco estas questões que para nós do PT são primordiais para uma gestão pública eficiente, democrática e Participativa”