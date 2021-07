Funcionários da escola Eliziário Lourenço Dias, mais conhecido como CAIC, que fica no bairro Coroado, estão reclamando que há dias a escola está com uma infestação de piolho de pombos. Em contato com a equipe do portal 27, funcionários relatam problemas de pele e saúde em virtude deste problema.

Segundo o pedagogo Thiago Menário, alunos tiveram que ser retirados de sala porque os piolhos de pombo literalmente caíram sobre alunos e professor. “Estamos convivendo a dias com essa infestação. Eu estou com várias picadas de piolho pelo corpo. Nenhuma providência foi tomada”, relatou a nossa equipe.

O problema é antigo. Em 2017 o portal 27 fez matéria sobre um aluno que teve uma doença de pele por causa dos pombos que vivem infestando esta mesma escola (reveja aqui). De acordo com o pedagogo, egundo ele, a Secretaria Municipal de Educação e a Zoonoses já foram acionadas, mas até agora, o problema não foi solucionado. “É uma indignação o descaso da gestão com saúde dos servidores e alunos”, afirmou o pedagogo.

Providencias. O portal 27 acionou a prefeitura para dar explicações sobre estes questionamentos e recebemos a reposta que a prefeitura faz vistorias rotineiras no local e que vai agendar uma nova visita para hoje. Confira a resposta da prefeitura na integra.

“A Secretaria Municipal da Educação (Seme) informa que atua em conjunto com a equipe do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), realizando vistorias e desinsetização de forma periódica no Complexo Caic, onde fica localizada a EMEF Eliziário Lourenço Dias. O setor de Rede Física da Semed realiza intervenções constantes no telhado da escola, para fechamento de frestas por onde os pombos costumam se acomodar, como acontece em construções e residências da região. Ressaltamos que o episódio de piolho de pombos foi notificado no dia nesta quarta-feira (07), pela Direção da Escola à Semed e já foi agendada para hoje a vistoria do CCZ e do Setor de Rede Física para providências imediatas, como é feito regularmente”