A Polícia Rodoviária Federal prendeu na noite desta segunda (30), no Km 267 da BR 101, em Serra, na Grande Vitória, um homem de 37 anos, por porte ilegal de arma e por conduzir veículo sob efeito de droga.

A abordagem ocorreu durante operação da PRF de criminalidade a transporte coletivo de passageiros realizada no município. Enquanto a equipe abordava ônibus, um veículo CHEVROLET/COBALT, placas de Serra/ES, passou pelo local em movimento de zig-zag, com o condutor aparentando desorientação. Na tentativa de abordagem apresentou dificuldade para parar seu veículo e para estacionar em local indicado pelos Policiais. O motorista apresentou fala desconexa, audição prejudicada, vestes em desordem e alternava entre euforia e depressão.

Durante a fiscalização no interior do automóvel foi encontrada uma arma de fogo do tipo revólver da marca Rossi, com numeração raspada. Foi encontrado ainda, no compartimento da porta do motorista, um papelote contendo substância, que por sua cor, odor e características, assemelha-se a droga conhecida como cocaína.

O homem, após ser contido e retirado do veículo, alegou ser usuário de droga e que havia feito consumo recente de cocaína. A arma, juntamente com as munições e o entorpecente foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Serra.

O local da prisão na BR 101 consta um dos trechos críticos para gravidade de acidentes e tem registro de criminalidade, recebendo operações da Polícia Rodoviária Federal para coibir crimes e prevenir acidentes.