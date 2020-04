A Polícia Rodoviária Federal recuperou, na noite de ontem (05), no Km 345 da BR 101, em Guarapari, um veículo com sinais de adulteração e restrição de roubo.

Os agentes da PRF abordaram um carro cuja placa era do Rio de Janeiro. Ao realizar a fiscalização nos veículo, que comportava dois passageiros, os agentes encontraram sinais de adulteração.

Após consulta aos sistemas policiais, os agentes também constataram uma restrição de roubo para o referido veículo, além de ocorrência para clonagem. Ao consultar a documentação dos ocupantes, verificou-se que o passageiro responde criminalmente por roubo de veículo.

Em contato com o proprietário do carro original, este informou que seu veículo encontra-se em sua residência, no Rio de Janeiro, e que a delegacia patrimonial de Vitória havia informado sobre a possível clonagem do seu automóvel. O carro foi apreendido e os ocupantes encaminhados ao Departamento de Polícia Judiciária.

Entre os dias 31/03 a 06/04, a Polícia Rodoviária Federal recuperou sete veículos, sendo três carros, um semirreboque e três motocicletas.