Guarapari tem 100% dos pontos monitorados próprios para banho

As praias de Guarapari estão com 100% dos pontos monitorados próprios para banho, segundo o boletim de balneabilidade mais recente divulgado no município. A avaliação foi realizada com base em amostras coletadas no dia 22 de setembro de 2026 e apontou condições favoráveis em todos os 16 pontos analisados.

Do total, 15 locais receberam a classificação “Própria – Excelente”, enquanto um foi considerado “Própria – Muito Boa”, conforme os critérios estabelecidos pela Resolução CONAMA nº 274/2000, que regulamenta a avaliação da qualidade da água para recreação.

A classificação “Própria – Excelente” foi registrada nas praias da Areia Preta, da Fonte, das Castanheiras, das Virtudes, Bacutia, Guaibura, Meaípe, Peracanga, Santa Mônica, Setiba, dos Namorados e dos Padres. A mesma avaliação foi atribuída aos três pontos monitorados na Praia do Morro.

Já a Prainha de Muquiçaba, em frente à Rua Francisco Furtado, recebeu a classificação “Própria – Muito Boa”. Apesar da diferença entre as categorias, todos os locais avaliados estão liberados para banho de acordo com o resultado do monitoramento.

Monitoramento é realizado mensalmente

A Prefeitura de Guarapari realiza o acompanhamento da balneabilidade mensalmente, por meio de campanhas de coleta e análise da água em diferentes trechos do litoral. A avaliação considera os resultados das amostras coletadas ao longo das cinco semanas anteriores e segue os parâmetros definidos pela legislação ambiental.

Segundo a secretária municipal de Meio Ambiente, Vanessa Secato, o monitoramento é importante para acompanhar as condições das praias e fornecer informações confiáveis à população. “A balneabilidade é acompanhada mensalmente pela Prefeitura, com a coleta e análise da qualidade da água em diferentes pontos do nosso litoral. Esse monitoramento é fundamental para que possamos acompanhar de forma permanente as condições das praias e garantir informação segura para moradores e visitantes. O resultado deste mês, com 100% dos pontos monitorados próprios para banho, é muito positivo e reforça a qualidade das nossas praias”, destacou.

Ao longo de 2026, as campanhas de monitoramento foram realizadas nos dias 19 de maio, 30 de junho, 21 de julho, 19 de agosto e 22 de setembro. Os resultados permitem acompanhar as condições da água e orientar moradores e turistas sobre os locais adequados para banho no município.