A sexta-feira capixaba está sendo com mortes e acidentes em diversas rodovias estaduais. Em Guarapari uma colisão aconteceu no início da manhã, por volta das 6h, perto da entrada do bairro Jaboti e deixou uma pessoa morta.

O acidente envolveu um caminhão e um carro de passeio, perto do KM 338, onde além da pessoa morta, outras três foram levadas feridas para a UPA. As vítimas não foram identificadas. A pista foi liberada por volta das 9h.

Professora. Ainda na manhã de hoje, uma professora morreu em acidente a caminho do trabalho no Sul do Estado. Flávia Francisco da Silva estava indo para São José do Calçado, onde trabalha em uma escola, quando sofreu o acidente.

Ela estava pilotando uma moto quando se envolveu em acidente com outro veículo. O carro saiu da pista e a moto foi parar em uma cerca. Ela morava em Bom Jesus e trabalhava em Calçado. Após a morte, a prefeitura da cidade decretou luto de três dias.

Iconha. Em Iconha um ciclista e motociclista morreram em acidente na BR 101. O acidente aconteceu no início da tarde, no km 2,5, no contorno de Iconha. Uma faixa da rodovia, no sentido Vitória, está interditada e o tráfego segue pela segunda faixa. A Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Civil estiveram no local, mas não temos explicações sobre como aconteceu o acidente. Os corpos foram encaminhados para o Serviço Médico Legal de Cachoeiro.