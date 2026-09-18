Projeto que garante Justiça gratuita para pessoas com deficiência avança na Câmara

A Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJ) da Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei que concede gratuidade automática da Justiça para pessoas com deficiência e pessoas com diagnóstico ou em tratamento de neoplasia maligna (câncer). A deliberação foi concluída e o texto segue para o Senado Federal, caso não haja recurso para votação no plenário da Câmara.
O texto aprovado é o substitutivo da relatora, deputada Laura Carneiro (PSD-RJ), ao Projeto de Lei 917/2024, originalmente apresentado pelo ex-deputado Luciano Galego.
Adequações do Texto e Mudança nas Regras Atuais
A proposta aprovada pela CCJ promoveu ajustes técnicos em relação à legislação vigente e altera a dinâmica de concessão de gratuidade processual do Código de Processo Civil:
Padronização do Termo: A relatora substituiu a palavra “câncer” pela expressão técnica “neoplasia maligna”, alinhando o projeto à linguagem adotada na legislação de saúde e previdência.
Inclusão do Transtorno do Espectro Autista (TEA): O texto retirou a menção isolada ao autismo, uma vez que a Lei nº 12.764/2012 já classifica formalmente as pessoas com TEA como pessoas com deficiência para todos os efeitos legais.
Fim da Análise de Renda: Atualmente, a gratuidade não é automática para esses públicos e depende da comprovação individual de insuficiência de recursos econômicos perante o juiz do caso.
Tramitação Conclusiva e Próximos Passos
Por tramitar em caráter conclusivo nas comissões, o projeto não precisa passar pelo Plenário da Câmara dos Deputados para ser enviado à revisão legislativa. O rito para que a medida se torne lei definitiva envolve as seguintes fases:
Envio ao Senado Federal: Apreciação pelas comissões temáticas e/ou plenário dos senadores.
Sanção Presidencial: Assinatura do presidente da República após aprovação no Senado.
Publicação no Diário Oficial: Entrada em vigor oficial do texto sancionado.
Resumo da Proposta Aprovada na CCJ
|Parâmetro
|Situação Atual (CPC)
|Regra Proposta pelo PL 917/2024
|Público Beneficiado
|Qualquer cidadão sob comprovação de renda
|Pessoas com deficiência (incluindo TEA) e com neoplasia maligna
|Exigência de Renda
|Análise e decisão do juiz caso a caso
|Concessão automática do benefício de gratuidade
|Status Legislativo
|Em vigor desde 2015
|Aprovado na CCJ da Câmara; aguarda envio ao Senado
|Próxima Etapa
|N/A
|Análise pelas comissões do Senado Federal