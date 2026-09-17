Taça Cidade Saúde reúne equipes de vôlei do Espírito Santo em Guarapari neste final de semana

Guarapari recebe, nos dias 19 e 20 de setembro de 2026, a Taça Cidade Saúde de Voleibol, competição que integra as comemorações pelo aniversário do município. O evento reunirá equipes dos naipes masculino e feminino, com participantes de diferentes regiões do Espírito Santo. As partidas serão realizadas a partir das 9h, no Ginásio do Polivalente e na quadra da Escola Maria das Graças, localizada no bairro Itapebussu.

A competição é realizada pela Associação Capixaba Vôlei de Desporto e Lazer, com patrocínio do Governo do Estado, por meio da Secretaria Estadual de Esporte, e parceria da Secretaria Municipal de Esporte de Guarapari. De acordo com o presidente da associação, Edcarlos Gomes Santos, a expectativa é de uma competição marcada pelo alto nível técnico das equipes participantes. “As expectativas são altas. Teremos atletas nas equipes adultas que já participaram da Superliga, no masculino, e também equipes juvenis que participam de Jogos Abertos, tanto no masculino quanto no feminino. São equipes de muita qualidade”, destacou.

Além da oportunidade de reunir atletas de diferentes categorias e regiões, a Taça Cidade Saúde também terá premiação em dinheiro e troféus e medalhas personalizadas.

No naipe masculino, o segundo colocado receberá R$ 2 mil, além de troféu e medalhas personalizadas. Já na competição feminina, a equipe campeã receberá R$ 1,5 mil, enquanto a segunda colocada será premiada com R$ 500, também com troféus e medalhas.

A expectativa dos organizadores é de que a competição movimente o cenário esportivo de Guarapari durante o fim de semana e faça parte das celebrações pelo aniversário da cidade, reunindo atletas, familiares e público apaixonado pelo voleibol.