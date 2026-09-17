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Orgulho capixaba: estudante de Guarapari busca votos para representar o Brasil na República Dominicana

Aos 13 anos, a nadadora Isabela Roberti disputa votação internacional para carregar o pavilhão nacional na República Dominicana; ela também embarca para os JEBs 2026 em Brasília.

Aos 13 anos, a estudante Isabela Brito Roberti, aluna da Escola Municipal Benedita Martins de Souza, em Guarapari, vive um momento decisivo em sua trajetória no esporte. A jovem atleta disputou a etapa brasileira do OCEANMAN — um dos maiores circuitos mundiais de natação em águas abertas —, realizada em Salvador (BA), competindo nas provas de 500 metros e 2 quilômetros.

Após os resultados nas águas baianas, Isabela garantiu o direito de integrar a delegação que representará o país no OCEANMAN WFC (World Final Championship), na República Dominicana. Agora, a nadadora enfrenta uma disputa no ambiente digital: uma votação promovida pela organização para escolher quem será o porta-bandeira do Brasil na cerimônia de abertura do Mundial.

Mobilização e Como Votar

Atualmente na terceira colocação entre os participantes brasileiros, Isabela necessita do apoio dos moradores de Guarapari e de todo o Espírito Santo para assumir a liderança até o encerramento do prazo, no dia 25 de setembro.

A mãe da nadadora, Elaine de Brito, lembra que cada pessoa pode registrar um voto a cada 24 horas:

“É muito importante para nós contar com o apoio das pessoas. Basta acessar o link da votação, procurar o nome da Isabela e registrar o voto. Depois de 24 horas, a pessoa pode votar novamente. Pedimos também que todos compartilhem, pois cada voto faz a diferença.”Elaine de Brito, mãe da atleta.

Duplo Desafio: Embarque para os JEBs 2026

Além da mobilização para o Mundial Oceanman, Isabela viaja na próxima segunda-feira para Brasília (DF), onde representará o Espírito Santo e sua escola nos Jogos Escolares Brasileiros (JEBs) 2026, na modalidade de natação.

A secretária municipal de Educação, Jaciara Lyrio, celebrou o desempenho da aluna. “Isabela é motivo de orgulho para Guarapari. É muito bonito acompanhar uma jovem que concilia os estudos com o esporte, representando sua escola e levando o nome do nosso município para competições nacionais e internacionais”, destacou.

Ficha e Resumo da Campanha

ParâmetroDetalhes da Atleta e Competição
AtletaIsabela Brito Roberti (13 anos)
EscolaEMEF Benedita Martins de Souza (Guarapari)
ModalidadeNatação em Águas Abertas
ObjetivoSer escolhida porta-bandeira do Brasil no Mundial da República Dominicana
Prazo da VotaçãoAté 25 de setembro (permitido 1 voto a cada 24 horas por dispositivo)
Próximo CompromissoJogos Escolares Brasileiros (JEBs) 2026, em Brasília

Arquivado em:

Destaque, Espírito Santo, Esporte, Geral, Guarapari

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