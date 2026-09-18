Justiça Eleitoral rejeita cerca de 1,2 mil registros de candidatura para as Eleições 2026

A Justiça Eleitoral já negou o registro de cerca de 1,2 mil candidaturas que pretendiam disputar os cargos em jogo nas Eleições Gerais de outubro. Segundo dados atualizados do sistema do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o montante engloba 335 indeferimentos definitivos (já transitados em julgado) e 869 pedidos indeferidos com recurso, cujos candidatos ainda tentam reverter a situação nas instâncias superiores.

O levantamento revela a conclusão do julgamento de aproximadamente 99% dos 20,9 mil pedidos de registro submetidos por partidos, coligações e federações em todo o território nacional.

Principais Motivos de Indeferimento

As análises realizadas pelos Tribunais Regionais Eleitorais (TREs) e confirmadas pelo TSE mostram que a maioria dos indeferimentos não ocorreu por condenações judiciais graves, mas sim por equívocos no cumprimento de prazos e ritos burocráticos.

A ordem de motivos apontada pela Justiça Eleitoral inclui:

Descumprimento de Requisitos Formais: Falta de certidões obrigatórias, ausência de foto no padrão exigido ou falhas no preenchimento de dados do formulário de registro. Falta de Condições de Elegibilidade: Ausência de quitação eleitoral, não comprovação de filiação partidária no prazo legal ou problemas na alfabetização. Ilegalidades nas Convenções Partidárias: Irregularidades na formação de listas, desrespeito a cotas ou falta de ata formalizada. Ausência de Desincompatibilização: Candidatos ocupantes de cargos públicos que não se afastaram das funções dentro dos prazos estipulados pela Lei Complementar nº 64/1990.

Calendário Eleitoral e Cargos em Disputa

A definição da lista final de concorrentes ocorre na reta final de preparação para as urnas. O eleitorado brasileiro irá votar nos seguintes prazos:

1º Turno: Agendado para 4 de outubro . Os eleitores escolherão representantes para os cargos de presidente da República, governadores, senadores, deputados federais e deputados estaduais ou distritais.

2º Turno: Agendado para 25 de outubro. Ocorrerá exclusivamente nos estados e no âmbito federal para os cargos do Poder Executivo (governador e presidente) caso nenhum dos candidatos atinja a maioria absoluta (50% mais um dos votos válidos) na primeira votação.

Balanço dos Registros de Candidatura (TSE)