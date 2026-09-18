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Justiça Eleitoral rejeita cerca de 1,2 mil registros de candidatura para as Eleições 2026

Levantamento do TSE aponta que o descumprimento de exigências formais e a falta de desincompatibilização de cargos públicos lideram os indeferimentos

A Justiça Eleitoral já negou o registro de cerca de 1,2 mil candidaturas que pretendiam disputar os cargos em jogo nas Eleições Gerais de outubro. Segundo dados atualizados do sistema do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o montante engloba 335 indeferimentos definitivos (já transitados em julgado) e 869 pedidos indeferidos com recurso, cujos candidatos ainda tentam reverter a situação nas instâncias superiores.

O levantamento revela a conclusão do julgamento de aproximadamente 99% dos 20,9 mil pedidos de registro submetidos por partidos, coligações e federações em todo o território nacional.

Principais Motivos de Indeferimento

As análises realizadas pelos Tribunais Regionais Eleitorais (TREs) e confirmadas pelo TSE mostram que a maioria dos indeferimentos não ocorreu por condenações judiciais graves, mas sim por equívocos no cumprimento de prazos e ritos burocráticos.

A ordem de motivos apontada pela Justiça Eleitoral inclui:

  1. Descumprimento de Requisitos Formais: Falta de certidões obrigatórias, ausência de foto no padrão exigido ou falhas no preenchimento de dados do formulário de registro.

  2. Falta de Condições de Elegibilidade: Ausência de quitação eleitoral, não comprovação de filiação partidária no prazo legal ou problemas na alfabetização.

  3. Ilegalidades nas Convenções Partidárias: Irregularidades na formação de listas, desrespeito a cotas ou falta de ata formalizada.

  4. Ausência de Desincompatibilização: Candidatos ocupantes de cargos públicos que não se afastaram das funções dentro dos prazos estipulados pela Lei Complementar nº 64/1990.

Calendário Eleitoral e Cargos em Disputa

A definição da lista final de concorrentes ocorre na reta final de preparação para as urnas. O eleitorado brasileiro irá votar nos seguintes prazos:

  • 1º Turno: Agendado para 4 de outubro. Os eleitores escolherão representantes para os cargos de presidente da República, governadores, senadores, deputados federais e deputados estaduais ou distritais.

  • 2º Turno: Agendado para 25 de outubro. Ocorrerá exclusivamente nos estados e no âmbito federal para os cargos do Poder Executivo (governador e presidente) caso nenhum dos candidatos atinja a maioria absoluta (50% mais um dos votos válidos) na primeira votação.

Balanço dos Registros de Candidatura (TSE)

Indicador EleitoralQuantidade / Situação
Total de Pedidos Apresentados20,9 mil candidaturas
Percentual Analisado99% concluído pela Justiça Eleitoral
Indeferimentos Definitivos335 registros indeferidos sem margem de recurso
Indeferimentos Sub Judice869 registros indeferidos aguardando recurso
Principal Causa de VetoDescumprimento de requisitos formais na documentação

Arquivado em:

Destaque, Geral, Política

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