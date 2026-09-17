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Guarapari será a capital do ES no seu aniversário de 135 anos; veja a programação da Festa da Cidade

Solenidade de transferência da sede do Estado ocorre no sábado (19) na presença do governador Ricardo Ferraço, abrindo a programação oficial da Festa da Cidade.

Guarapari será a capital simbólica do Espírito Santo no próximo sábado, 19 de setembro, data em que o município celebra 135 anos de elevação à categoria de cidade. Às 8h, antes do início do Desfile Cívico e Militar, será realizado o ato oficial de transferência simbólica da capital do Estado para o município, com a presença do governador Ricardo Ferraço.

O momento marca a abertura do Desfile Cívico e Militar, que neste ano traz o tema “A Valsa de Guarapari”, reunindo escolas, estudantes, forças de segurança e entidades locais. A data de 19 de setembro resgata a elevação da antiga Villa de Guarapary ao status de cidade, ocorrida em 1891.

“É um momento histórico. Receber o ato que coloca a nossa cidade como capital do Espírito Santo, ainda que simbolicamente, justamente no dia em que celebramos os nossos 135 anos, tem um significado muito especial de reconhecimento e valorização.”Rodrigo Borges, prefeito de Guarapari.

Quatro Dias de Celebração na Praia do Morro

As comemorações da Festa da Cidade 2026 acontecem entre os dias 18 e 21 de setembro, na Avenida Celso Bastos Couto (ao lado da Paróquia Sagrada Família), na Praia do Morro. A estrutura conta com rodeio, feira gastronômica, exposição de carros antigos no Guará Pousada, cavalgada e shows nacionais gratuitos — com incentivo à doação de 1 kg de alimento não perecível.

  • Sexta-feira (18): Abertura do Rodeio com a final do Concurso Rainha do Rodeio e shows de Terça Regue, Agitaê, Sambadubom e o grupo Pixote.

  • Sábado (19): Transferência da Capital (8h), Desfile Cívico (9h), Exposição de Carros Antigos (9h às 17h), Rodeio (20h) e apresentações de Elen Nara, Carreteiros, Cataguases e Theuzinho.

  • Domingo (20): 1ª Cavalgada de Guarapari (saída de Meaípe às 8h), Santa Missa e Bênção dos Cavaleiros com o Padre Lucas Muniz (8h30), Tina Show, Rogerinho do Cavaco, Banda Gandaia, Rodrigo Balla e a dupla Guilherme & Santiago.

  • Segunda-feira (21): Noite de fé com culto evangélico e shows de Bruno Pantaleão, Phelipe Daniel e Ton Carfi.

Programação Detalhada da Festa da Cidade

DataHorárioAtração / EventoLocal
18/09 (Sex)18h30 às 23hTerça Regue, Agitaê, Sambadubom e PixotePalco Principal
19h00Abertura do Rodeio e Final da Rainha do RodeioArena do Rodeio
19/09 (Sáb)08h00Ato de Transferência Simbólica da Capital do ESAv. Celso Bastos Couto
09h00Desfile Cívico e Militar – “A Valsa de Guarapari”Av. Celso Bastos Couto
09h às 17hExposição de Carros AntigosGuará Pousada
16h às 22hElen Nara, Carreteiros, Cataguases e TheuzinhoPalco Principal
20h00Arena do Rodeio (14 competidores de 5 estados)Arena do Rodeio
20/09 (Dom)08h001ª Cavalgada de Guarapari (Saída de Meaípe)Percurso até a Festa
08h30Santa Missa (Padre Lucas Muniz) e BênçãoPalco Principal
09h às 13hExposição de Carros AntigosGuará Pousada
15h às 22hTina Show, Rogerinho, Gandaia, R. Balla e Guilherme & SantiagoPalco Principal
21/09 (Seg)19h00Culto e Shows: Bruno Pantaleão, Phelipe Daniel e Ton CarfiPalco Principal

Arquivado em:

Cidades, Destaque, Espírito Santo, Geral, Guarapari

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