Guarapari será a capital do ES no seu aniversário de 135 anos; veja a programação da Festa da Cidade

Guarapari será a capital simbólica do Espírito Santo no próximo sábado, 19 de setembro, data em que o município celebra 135 anos de elevação à categoria de cidade. Às 8h, antes do início do Desfile Cívico e Militar, será realizado o ato oficial de transferência simbólica da capital do Estado para o município, com a presença do governador Ricardo Ferraço.

O momento marca a abertura do Desfile Cívico e Militar, que neste ano traz o tema “A Valsa de Guarapari”, reunindo escolas, estudantes, forças de segurança e entidades locais. A data de 19 de setembro resgata a elevação da antiga Villa de Guarapary ao status de cidade, ocorrida em 1891.

“É um momento histórico. Receber o ato que coloca a nossa cidade como capital do Espírito Santo, ainda que simbolicamente, justamente no dia em que celebramos os nossos 135 anos, tem um significado muito especial de reconhecimento e valorização.” — Rodrigo Borges, prefeito de Guarapari.

Quatro Dias de Celebração na Praia do Morro

As comemorações da Festa da Cidade 2026 acontecem entre os dias 18 e 21 de setembro, na Avenida Celso Bastos Couto (ao lado da Paróquia Sagrada Família), na Praia do Morro. A estrutura conta com rodeio, feira gastronômica, exposição de carros antigos no Guará Pousada, cavalgada e shows nacionais gratuitos — com incentivo à doação de 1 kg de alimento não perecível.

Sexta-feira (18): Abertura do Rodeio com a final do Concurso Rainha do Rodeio e shows de Terça Regue, Agitaê, Sambadubom e o grupo Pixote .

Sábado (19): Transferência da Capital (8h), Desfile Cívico (9h), Exposição de Carros Antigos (9h às 17h), Rodeio (20h) e apresentações de Elen Nara, Carreteiros, Cataguases e Theuzinho.

Domingo (20): 1ª Cavalgada de Guarapari (saída de Meaípe às 8h), Santa Missa e Bênção dos Cavaleiros com o Padre Lucas Muniz (8h30), Tina Show, Rogerinho do Cavaco, Banda Gandaia, Rodrigo Balla e a dupla Guilherme & Santiago .

Segunda-feira (21): Noite de fé com culto evangélico e shows de Bruno Pantaleão, Phelipe Daniel e Ton Carfi.

Programação Detalhada da Festa da Cidade