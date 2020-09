O dono de supermercado esclarece que carnes sem procedências não foram apreendidas em seu estabelecimento durante a Operação Carne Legal, que aconteceu nesta sexta-feira, em Guarapari. (reveja aqui)

Dedé, como é conhecido, confirmou que no seu comércio, localizado no bairro Portal, somente um pacote de linguiça e outro de frango foram levados pela vigilância sanitária da prefeitura. Veja a entrevista completa feita pelo jornalista Tell Miranda, do site Tempo Real.