A prefeitura de Guarapari decidiu hoje (4) liberar as praias da cidade para os que banhistas possam usar, ou seja, permanecer nas areias e no mar, desde que sejam respeitados o distanciamento exigido pelas autoridades sanitárias.

Trabalhadores. A decisão vem no final de semana de um feriadão. Em entrevista à imprensa a secretária de turismo da cidade, Letícia Regina ainda explicou que os vendedores ambulantes também estão liberados. “É uma situação que neste momento, é uma corresponsabilidade mútua de todos nós. As pessoas que queiram estar na praia com a sua permanência, assim como as pessoas que possam comercializar nas areias das praias e que sejam devidamente licenciadas no município”, disse.

Até a publicação desta reportagem o Portal 27 não achou o decreto referente as essas novas determinações no site da prefeitura.