As inscrições para o concurso público do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) foram prorrogadas, conforme publicação no Diário Oficial do Estado dessa quinta-feira (22). O novo prazo é de 21 de dezembro até as 23h59, do dia 29 de dezembro de 2022, observando o horário oficial de Brasília (DF).

As provas, compostas de questões objetivas e discursivas, têm data prevista para o dia 12 de fevereiro de 2023, no período vespertino, em horário e local a serem informados também pelo portal do Instituto AOCP e no cartão de informação do candidato.

O Documento Único de Arrecadação (DUA) referente à inscrição, deverá ser pago até o seu vencimento, na data de 30 de dezembro de 2022.

Para mais informações sobre o concurso, a “Central de Relacionamento com o Candidato” está à disposição por meio do telefone (44) 3013-4900 e por e-mail: candidato@institutoaocp.org.br

Para acompanhar o Edital de Prorrogação do Período das Inscrições, basta acessar o link:

https://www.institutoaocp.org.br/concursos/arquivos/ed_prorrog_inscricao_incaper.pdf?