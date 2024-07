O PSOL anunciou a pré-candidatura de José Amaral à prefeitura de Guarapari. Historiador formado pela UFOP em 2000 e atual investigador da Polícia Civil, Amaral traz uma trajetória marcada pela defesa da cultura e justiça social.

Nascido na comunidade rural de Baia Nova, ele acumula vasta experiência como ex-gestor de Cultura do município de Anchieta e membro de diversos conselhos, como o Conselho Estadual de Cultura, o Conselho Regional de Meio Ambiente da Região Metropolitana da Grande Vitória e o Conselho do Plano Diretor Municipal de Guarapari.

Além disso, exerceu a função de professor de História na rede pública tanto no Espírito Santo quanto em Minas Gerais e trabalhou como consultor em programas socioambientais, culturais e de combate à pobreza rural. Entre 2009 e 2011, apresentou o programa “Cultura Nativa” na TV Guarapari, onde discutia a história local.

Cenário Atual de Guarapari. Amaral critica a continuidade do grupo político que domina a cidade há 18 anos, ressaltando que o cenário atual de Guarapari é desolador. Ele destaca que a cidade tem enfrentado retrocessos significativos nas questões sociais, com conselhos e políticas sociais sucateados e uma infraestrutura básica negligenciada.

Ele aponta que, nos últimos 18 anos, o mesmo indivíduo esteve no poder, exceto entre 2012 e 2016, quando um aliado foi eleito. Nesse período, a cidade passou por dificuldades na reforma de escolas, obras de hospital arrastadas por mais de uma década e a paralisação da construção da sede da prefeitura. O patrimônio histórico e cultural está em processo de ruína, e a Secretaria de Agricultura foi extinta, mesmo com 70% do território de Guarapari em zona rural.

Problemas e Escândalos. Amaral também menciona escândalos como o do Estacionamento Rotativo, Rodoshopping e a licitação do transporte coletivo. O programa “Minha Casa Minha Vida” para a população de baixa renda foi implementado em um bairro com apenas dois horários de ônibus por dia. A especulação imobiliária na região de Buenos Aires, o aumento da população em situação de rua e o sucateamento dos serviços de saúde são questões graves que ele destaca.

Apesar de Guarapari estar na Região Metropolitana da Grande Vitória, ele ressalta a precariedade do transporte público, com apenas uma linha do Transcol disponível e um ponto de ônibus sem estrutura adequada para os usuários. Além disso, a cidade enfrenta profundos problemas fundiários que agravam a situação da população mais pobre.

PSOL na Câmara Municipal. O PSOL também apresentará candidatos à Câmara Municipal de Guarapari. Entre eles estão o arquiteto e urbanista César Ivan, atuante na ONG Gaya Religare e em vários conselhos municipais e estaduais, e Dayne Abreu, formada em Artes e graduanda em Psicologia, que atua no Conselho Regional da Juventude e em diversos coletivos ministrando cursos e oficinas.