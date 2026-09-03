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Cerco Inteligente: PMES recupera carro de motorista de aplicativo, prende dois homens e apreende dois adolescentes em Guarapari

Uma operação da Polícia Militar do Espírito Santo (PMES) resultou na prisão de dois homens e na apreensão de dois adolescentes na noite de quarta-feira (2), em Guarapari. O grupo é acusado de assaltar um motorista de aplicativo, mantê-lo refém no porta-malas do veículo e feri-lo com uma faca antes de fugir com o automóvel, um Fiat Argo preto.

Monitoramento, Fuga e Capotamento

A localização do automóvel foi viabilizada pelo sistema de câmeras do Cerco Inteligente, que detectou o tráfego do carro roubado pelo bairro Perocão. Ao receber a ordem de parada das equipes policiais, o condutor desobedeceu e iniciou uma fuga em alta velocidade.

  • Infrações durante a fuga: O veículo ultrapassou a velocidade de 100 km/h, avançou semáforos vermelhos, realizou ultrapassagens em faixa contínua e desrespeitou a preferencial de pedestres;

  • Desfecho da perseguição: Nas proximidades do bairro Várzea Nova, o condutor perdeu o controle da direção e o carro capotou;

  • Abordagem inicial: No local do acidente, os policiais abordaram um jovem de 18 anos e um adolescente de 16. Ambos sofreram escoriações leves, receberam atendimento médico e foram levados sob custódia.

Violência contra o Motorista e Prisão dos Demais Envolvidos

Em depoimento às equipes policiais, o motorista de aplicativo relatou que os quatro suspeitos solicitaram uma corrida e anunciaram o assalto no trajeto. A vítima foi trancada no porta-malas sob ameaça de uma faca.

Posteriormente, o grupo seguiu para a região de Setiba, onde o motorista foi ameaçado de morte e atingido por um golpe de faca no braço, conseguindo escapar e buscar socorro.

Os outros dois suspeitos, de 13 e 19 anos, haviam desembarcado no bairro Paturá antes do capotamento. Eles passaram a ser monitorados pelo Serviço de Inteligência da PM e foram localizados e detidos pouco tempo depois.

Resumo da Ocorrência

DetalheInformação
VítimaMotorista de aplicativo (ferido no braço)
Detidos2 adultos (18 e 19 anos) e 2 adolescentes (13 e 16 anos)
Veículo RecuperadoFiat Argo, cor preta
Bairros MencionadosPerocão, Setiba, Paturá e Várzea Nova (Guarapari/ES)
Bens RecuperadosVeículo (encaminhado ao pátio credenciado) e 01 celular da vítima
Encaminhamento5ª Delegacia Regional de Guarapari

Arquivado em:

Destaque, Espírito Santo, Geral, Guarapari, Polícia

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