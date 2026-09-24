Sabrina caminha para segundo mandato à frente da Câmara de Guarapari

Durante a sessão da Câmara Municipal de Guarapari realizada nesta quinta-feira (24), foi anunciada a convocação para a eleição da nova Mesa Diretora da Casa para o biênio 2027/2028. A eleição está marcada para a próxima quinta-feira, dia 1º de outubro, e, até o momento, apenas uma chapa deve ser apresentada.

A composição deverá reconduzir a atual presidente da Câmara, Sabrina Astori, para um segundo mandato à frente do Legislativo Municipal.

Ao comentar a articulação para a formação da chapa, Sabrina agradeceu aos vereadores que participaram da atual gestão e destacou o apoio do prefeito Rodrigo Borges.

“Quero agradecer a todos os vereadores que estiveram conosco nessa jornada, que não é fácil. Mas eu não posso deixar de destacar que essa eleição da Mesa e essa recondução da Mesa Diretora só seriam possíveis porque tiveram o aval, o apoio e um grande protagonismo do prefeito Rodrigo Borges”, afirmou a presidente.

Durante a sessão, o atual vice-presidente da Câmara, Wendel Lima, que anteriormente manifestava interesse em disputar a presidência, também se pronunciou sobre a eleição. Ele ressaltou a importância da união entre os vereadores e declarou apoio à recondução de Sabrina.

“Hoje eu venho parabenizar a presidente da Casa, que será reconduzida ao cargo na próxima semana, e dizer que estarei votando em Vossa Excelência, acompanhando a maioria dos colegas desta Casa”, afirmou Wendel.

A eleição para a Mesa Diretora corresponde ao 21º biênio do Legislativo Municipal e definirá a composição que comandará a Câmara de Guarapari durante os anos de 2027 e 2028.