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Renan Santos tem repasses e propaganda suspensos por atraso na entrega de dados de redes sociais

Decisão do ministro Dias Toffoli aponta indícios de fraude à lei após o candidato declarar 16 perfis na internet com 12 dias de atraso.

O ministro Dias Toffoli, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), determinou a suspensão da veiculação de propaganda eleitoral na internet da campanha de Renan Santos, candidato à Presidência da República pelo partido Missão. A decisão também susta o repasse de verbas do Fundo Eleitoral, veda a realização de gastos com os recursos já liberados e retira o candidato de debates promovidos por rádios, redes de televisão, podcasts e outros veículos de comunicação.

A medida liminar foi proferida no âmbito do processo que analisa o registro de candidatura de Renan. O descumprimento das regras eleitorais pode resultar no indeferimento definitivo de sua participação no pleito.

O Motivo da Suspensão: Falta de Declaração no Prazo Legal

A sanção foi motivada pelo descumprimento dos prazos previstos na legislação eleitoral para a declaração oficial das contas mantidas pelo candidato em redes sociais. De acordo com o ministro Toffoli, Renan Santos omitiu os dados no requerimento inicial de candidatura e só informou 16 perfis na internet 12 dias após o término do prazo.

“A própria omissão de dados é indício de fraude à lei. Em simples consulta ao primeiro deles, que conta com 2,4 milhões de seguidores, constatei que o perfil veicula propaganda eleitoral, atrai recomendações de outros candidatos (que, portanto, igualmente não informaram os endereços à Justiça Eleitoral) e está sendo recomendado por esses candidatos”, afirmou o ministro na decisão.

Ordens aos Provedores e Prazos para Defesa

O TSE determinou que as plataformas digitais e provedores de internet adotem medidas de urgência sobre o conteúdo do candidato:

  • Suspensão e Desindexação: Bloqueio e remoção dos 16 perfis dos sistemas de recomendação em até seis horas, sob pena de multa de R$ 10 mil por hora/perfil;

  • Preservação de Conteúdo: Manutenção dos registros de publicações feitas desde 7 de agosto;

  • Envio de Relatórios: Fornecimento, em 24 horas, de dados detalhados sobre anúncios, impulsionamentos e postagens recomendadas, sob pena de multa diária de R$ 50 mil.

Além disso, a defesa de Renan Santos e o partido Missão receberam prazo para esclarecer as datas de criação de cada canal, o início do uso para propaganda eleitoral e justificar o descumprimento da norma eleitoral. As justificativas apresentadas determinarão se a candidatura será liberada ou indeferida.

Resumo das Medidas Determinadas pelo TSE

Medida AplicadaDetalhamento
Sanção à CampanhaSuspensão da propaganda na internet, bloqueio do Fundo Eleitoral e impedimento de participação em debates.
Motivo PrincipalOmissão da declaração de 16 perfis de redes sociais dentro do prazo legal.
Ação contra RedesOrdens de bloqueio às plataformas digitais com multas de R$ 10 mil a R$ 50 mil por descumprimento.
Riscos ao CandidatoPossível indeferimento e cassação do registro de candidatura presidencial.

Arquivado em:

Cidades, Destaque, Geral, Política

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