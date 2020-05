A Secretaria de Turismo do Espírito Santo (Setur) inicia, nesta quinta-feira (14), uma série de lives para tratar de temas ligados ao segmento com foco na retomada da economia do turismo pós-pandemia.

Os assuntos serão abordados por representantes de entidades, membros dos governos e especialistas. O objetivo é proporcionar ao trade turístico capixaba um conteúdo relevante que contribua para a retomada da economia.

O tema da primeira live será “Fornatur: Articulação Nacional para a retomada da economia do Turismo”. A conversa será entre o secretário de Estado de Turismo e vice presidente do Fórum Nacional dos Secretários de Turismo (Fornatur ), Dorval Uliana e o presidente do Fórum, Bruno Wendling que é diretor presidente da Fundação de Turismo do Mato Grosso do Sul .

A live desta quinta-feira inicia às 16h. Os interessados podem acompanhar pelo perfil no Instagran @descubraoespiritosanto