O cantor Álvaro Nobre, acompanhado da empresária e influencer digital Débora Casagrande, fizeram a entrega de cerca de uma tonelada e meia de alimentos (divididos em cestas básicas), arrecadadas durante a live do cantor realizada no dia 01 de maio. As entidades beneficiadas foram: Igreja Hebrom (50 cestas), Igreja Wesleyana do Village da Luz (30 cestas) e Asilo João XVIII (30 cestas). As instituições farão a distribuição dos alimentos de acordo com um cadastro de famílias carentes mantido pelos responsáveis. Ainda restam cerca de 50 cestas que serão entregues a Igreja Batista Renovada, além de máscaras e álcool em gel, destinadas ao Hospital Evangélico.

Álvaro Nobre se mostrou bastante feliz com o resultado da ação: “Muito mais do que um evento de autopromoção, minha intenção com essa live era mesmo o de ajudar a quem mais precisa. Cachoeiro passou por um momento muito difícil com as enchentes de Janeiro, muita gente perdeu tudo, e em seguida veio essa pandemia e as coisas ficaram ainda mais difíceis. Pode ajudar é sempre bom. É gratificante. Penso que a solidariedade é um valor que precisa estar mais presente entre nós”.

Débora Casagrande, que atuou como apresentadora da live do cantor, também comentou os resultados da ação: “é muito gratificante pra mim poder estar participando desta ação e desse projeto como um todo. Fiquei muito feliz com o convite do Alvaro pra apresentar a live e mais ainda com a iniciativa de ajudar as pessoas, doando alimentos e, principalmente, amor e esperança”.

Animado pelo resultado do projeto, Alvaro Nobre não fez segredo e adiantou que vem novidade por aí: ”olha, o pessoal ta botando muita pressão, ligou, pediu, mandou mensagem nos Instagram, e a gente vai fazer outra live, sim. Não posso adiantar muita coisa, mas já estamos em pré-produção para um novo evento. A Débora vai estar com a gente de novo. Deve ser ainda este mês. Só posso dizer que vai ter “modão” de monte, muitos sucessos do sertanejo atual e também Vida de Bêbo e Enche Meu Copo, que são as minhas músicas que a galera já canta comigo”.