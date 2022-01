Em coletiva de imprensa online nesta segunda-feira (10), o secretário estadual de Saúde, Nésio Fernandes, afirmou que há um rápido crescimento da variante Ômicron no Estado. Entre os dados apresentados, a presença da variante passou de 3% para 97%.

Segundo o secretário na Grande Vitória, por exemplo, o número de casos positivos de antígenos passou de 324, na última semana de dezembro, para 2.053 casos. “No Brasil, a Ômicron deve alcançar mais de 90% de presença na transmissão comunitária. Aqui no Espírito Santo, nós saímos de 3% de presença da variante, no início de dezembro, para 97% na última sexta-feira, caracterizando uma reprodução do rápido crescimento dela no Estado, reproduzindo o comportamento semelhante ao que aconteceu em outros países”, disse.

Ainda de acordo com o secretário, o total de casos de coronavírus no Estado saltou de 1.937 para 6.685, e pode ser ainda maior, pois existem resultados de RT-PCR pendentes do fim de semana. “Isso representa um aumento de seis vezes, em uma única semana, no total de casos positivos pela testagem de antígeno somente nos quatro grandes municípios da Grande Vitória. No conjunto do interior, nós saímos de 612 casos, na última semana de dezembro, para 2.467 casos. Isso representa um aumento de quatro vezes em uma única semana”, explicou ele.

Ele ainda falou sobre aumento no número de internações. “Somando influenza e covid-19, saímos de 126 pacientes com sintomas respiratórios em UTIs, no dia 20 de dezembro, para 279 pacientes internados no dia 9 de janeiro. Isso representa um aumento de 153 pacientes/dia internados nas UTIs.”, disse. Confira o vídeo com a entrevista com o secretário.