Após ser criticado pelo deputado estadual Carlos Von (Avante), em discurso na manhã de hoje (12) na Assembleia Legislativa, em que disse que sofre perseguição política por parte do PSB e do governo do estado (confira aqui), o secretário interino estadual de turismo, Gedson Merízio, usou as redes sociais e encaminhou vídeo ao Portal 27 respondendo o deputado. Confira o vídeo.