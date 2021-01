A Prefeitura de Guarapari, através da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) iniciou na manhã desta quinta-feira (21) a vacinação contra a COVID-19 no município. Os primeiros a receberem a vacina foram os profissionais de Saúde da Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

A primeira pessoa a ser vacinada em Guarapari é auxiliar de serviços gerais da UPA, Valdinete Monteiro dos Santos. Depois dela, outros três servidores da linha de frente também receberam as doses da vacina. Os vacinados devem tomar uma segunda dose em quatro semanas.

Para a imprensa Valdinete disse que “É gratificante ser a primeira, mas se não fosse seria a segunda, a quarta ou a quinta, porque com certeza eu seria vacinada. Vimos vidas se perdendo diante dos nossos olhos, parentes nossos, então foi uma situação muito complicada para nós que trabalhamos aqui. Vamos para casa e temos família em casa, e temos que ter o cuidado máximo”, disse ela.

Quantidade. De acordo com a prefeitura, para iniciar essa primeira fase, o município recebeu 712 doses, que foram divididas entre os grupos prioritários, conforme determinação do Ministério da Saúde e se dará da seguinte forma: Instituições de Longa Permanência para idosos (143 doses), Residência Inclusiva (18 doses), Hospitais (328 doses), e UPA-24h (223 doses).

Pontos. Ainda segundo a prefeitura, à medida que a ampliação do público-alvo acontecer, o município de Guarapari criará pontos específicos para atender a população. O município estuda a possibilidade de criação do Drive-Thru, caso seja disponibilizado maior quantitativo. Em relação ao agendamento online, o município também já está providenciando esta ferramenta tecnológica, para que a população possa contar com mais esse serviço, facilitando a logística da campanha.