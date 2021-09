A Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport) lançou, nesta segunda-feira (20), o edital do Chamamento Público para a seleção de projetos, visando à organização, realização e participação de competições esportivas. O documento foi publicado no Diário Oficial do Estado (DIO-ES) e pode ser conferido também no site da Sesport, clicando aqui.

As inscrições para participar do programa e solicitar recursos podem ser feitas dentro de um prazo de 30 dias, a contar a partir desta terça-feira (21) até o dia 20 de outubro. Este ano, todas as inscrições devem ser feitas exclusivamente de forma on-line, por meio do sistema e-Docs.

O investimento total da Sesport no Chamamento Público será de R$ 1,5 milhão e a previsão é que os eventos já possam ser realizados a partir do final deste ano. As federações e entidades esportivas poderão apresentar projetos para eventos em nível estadual, nacional e internacional, respeitando o valor máximo de R$ 200 mil para cada entidade, independente do número de projetos inscritos.

A previsão é que o resultado preliminar com os contemplados seja divulgado pela Secretaria na primeira quinzena de novembro. Mais informações podem ser obtidas pelos telefones (27) 3636-7001 ou 7002.

Último edital

Lançado no final de 2019, o último edital do Chamamento Público contou com 12 projetos habilitados, contemplando projetos de diversas modalidades, como atletismo, corrida, futebol e bodyboarding, e eventos como Campeonatos Estaduais de Atletismo, Copa América de Corrida de Aventura e Campeonato Capixaba Séries A e B.

O investimento da Sesport no edital foi de pouco mais de R$ 1 milhão.