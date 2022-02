Por Lívia Rangel | A alta temporada chega ao fim e a cidade aos poucos volta ao normal. Mas qual foi o balanço econômico do primeiro verão pós pandemia em Guarapari? Para o setor da hotelaria e pousadas, superou as expectativas. Já para o ramo de comércio e serviços, o crescimento ainda é tímido em relação a queda nos índices do verão passado por conta da crise da Covid 19.

Hospedagem. “Esse foi o melhor verão dos últimos 5 anos”. A afirmação é do presidente da Associação de Hotéis e Turismo de Guarapari (AHTG), Marco Azevedo. Segundo ele, a média da taxa de ocupação de hotéis e pousadas foi de 85%. Comparado com o verão de 2021, quando a média ficou em 70%, teve um aumento de 15%.

A GuaraPousada, em Itapebussu, por exemplo, registrou 80% de ocupação em janeiro de 2020, 62% em 2021 e 73% em 2022. “Apesar do aumento nas reservas, o resultado econômico apresenta déficit em função do aumento nos custos de 24,5%. Para ter uma ideia: eu pagava R$ 1,99 no quilo do mamão, hoje chega a R$ 7,55. Ainda são reflexos da crise da pandemia”, afirma o proprietário Gustavo Guimarães.

Já a Pousada do Morro, trabalhou com ocupação total. “O resultado foi positivo, parecido com verão 2016/2017. Mas percebemos algumas mudanças nesse verão. Antigamente, a gente chegava em outubro com 80% das reservas fechadas. Neste ano, a maioria foi em cima da hora. E o tempo de permanência que era de 2 a 3 dias passou para 4 dias até uma semana”, conta a proprietária Fátima Fonseca.

Carnaval. E a expectativa para o carnaval é boa, mesmo a prefeitura tendo cancelado a programação por conta da epidemia de gripe e do crescente número de casos de coronavírus. “Guarapari tem aquela tradição de carnaval de família, que quer descansar, aproveitar as praias. Então, a nossa aposta é que a taxa de ocupação chegue a 90%”, ressalta o presidente da AHTG.

Comércio/Serviços. Esse saldo positivo não se repete com o setor de comércio e serviços. No verão de 2019/2020, a movimentação no comércio registrou um aumento de 6,36%. Já no verão de 2020/2021, houve uma queda de 16,34%. Agora, em 2021/2022 voltou a ter um crescimento de 5,67%.

Os dados são da Câmara de Dirigentes Lojistas de Guarapari (CDL). “Embora os números apresentem um crescimento econômico, o resultado global ainda não superou a queda de 2021. Ainda estamos superando os desafios deixados pela pandemia. Nesse verão, observamos uma maior movimentação nos finais de semana. E a maioria do comércio não abre domingo”, explica o superintendente da CDL, Aguinaldo Ferreira.

Outra forma de mensurar esse balanço econômico são as contratações temporárias, que geralmente crescem no período do verão por conta do aumento no movimento e com a abertura de novos estabelecimentos. Porém, não foi o que aconteceu desta vez. “Foram 656 contratações em dezembro de 2020 e 479 em dezembro de 2021. E a expectativa era justamente o contrário, porque o verão de 2021 foi durante a pandemia e o de 2022 é o primeiro pós pandemia”, destaca Aguinaldo.