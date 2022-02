O mês de janeiro de 2022 fechou com uma marca importante na estratégia estadual de enfrentamento à Covid-19 no Espírito Santo. Foram registrados, no Portal de Serviços Digitais (https://agendamento.saude.es.gov.br/), 45.465 agendamentos de testes para detecção da Covid-19 até essa segunda-feira (31). O dado representa um aumento de 380%, quando comparado aos 9.457 agendamentos realizados no portal em dezembro do ano passado.

Só nos últimos três meses de 2021, a média de agendamento foi de pouco mais de 6.600, uma vez que em novembro e outubro foram registrados 5.260 e 5.174 agendamentos, respectivamente.

Atualmente, o Estado conta com estoque de cerca de um milhão de testes de antígeno. Só em janeiro, a Secretaria da Saúde (Sesa) distribuiu 800 mil testes às regionais de saúde, municípios e pontos de atenção, assim como às parcerias público-privado.

A expectativa, segundo o subsecretário de Estado de Vigilância em Saúde, Luiz Carlos Reblin, é que novos pontos sejam abertos neste mês, ampliando a disponibilidade de testes contra a Covid-19 à população. “A testagem é uma estratégia importante no enfrentamento à Covid-19, com a ampliação que temos realizado no início de 2022. Para o mês de fevereiro, queremos garantir à população capixaba a continuidade no cuidado”, disse.

Reblin atentou também aos dados relacionados à taxa de absenteísmo (ausência). Nos últimos 30 dias, o sistema registrou, aproximadamente, de 25% a 30% de absenteísmo, em especial na unidade do Hospital Estadual Dr Jayme Santos Neves, onde há oferta diária de 1.200 testes.

“Orientamos que toda população que realiza o agendamento e, por acaso, não possa comparecer na data e horário agendados, que faça o cancelamento. Neste cenário de alta demanda, cancelar representa a oportunidade para que outra pessoa possa agendar o seu teste, além de auxiliar na organização do dia a dia das equipes de saúde que estão nos pontos de testagem”, frisou o subsecretário.

Melhorias no sistema para alta demanda. De acordo com o gerente de Tecnologia da Informação, da Secretaria da Saúde, Márcio Merçon, setor responsável por manter a plataforma de agendamentos, o mês de janeiro também registrou um aumento estimado no número de acessos ao portal de, aproximadamente, 1.000%. Diante da alta demanda, Merçon destacou o desenvolvimento de melhorias para atender à população.

“Tivemos um aumento exponencial tanto no número de acessos quanto no de agendamentos no Portal, o que causou registros de instabilidade. Com isso, passamos a incrementar a infraestrutura que suporta uma aplicação e também o desenvolvimento de melhorias no próprio sistema, de forma que ficasse mais otimizada e suportasse esta nova realidade”, informou o gerente. Ainda segundo Merçon, após as melhorias já realizadas, a plataforma funciona sem intercorrências.

Onde testar. O Governo do Estado vem trabalhando com os 78 municípios capixabas para ampliar a oferta de testagem contra a Covid-19 pelo Sistema Único de Saúde (SUS). O cidadão pode identificar os mais de 900 pontos ofertados na aba “testagem”, no site www.vacinaeconfia.es.gov.br. Já as informações sobre dias e horários nos locais que realizam testagem mediante prévio agendamento, podem ser obtidas no site https://agendamento.saude.es.gov.br/:

– Hospital Jayme Santos Neves (HJSN): de segunda a segunda, das 7h30 às 11h30 e das 13h30 às 18h. Somente teste de antígeno.

– Aeroporto de Vitória: de segunda a segunda, 24 horas por dia. Testagem apenas por agendamento e para pessoas que desembarcam. Testes de antígeno e em caso de resultado negativo, tendo o paciente sintomas gripais, é coletado RT-PCR. Também é realizado RT-PCR àqueles que necessitam desse tipo de exame por questões específicas, como viagens ao exterior, eventos, comprovação em locais de trabalho, entre outros.

– Central de Abastecimento do Espírito Santo (Ceasa): de segunda a sexta-feira, das 08h às 12h e das 13 às 15h. Testes de antígeno e, em caso de resultado negativo, tendo o paciente sintomas gripais, é coletado RT-PCR.

– Centro de Reabilitação Física do Espírito Santo (Crefes): de segunda a sexta-feira, das 08h às 11h e das 13h às 16h. Testes de antígeno e, em caso de resultado negativo, tendo o paciente sintomas gripais, é coletado RT-PCR.

– Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), no Campus de Goiabeiras: de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 16h. Testes de antígeno e, em caso de resultado negativo, tendo o paciente sintomas gripais, é coletado RT-PCR.

– Hospital Estadual Infantil e Maternidade Alzir Bernardino Alves (Himaba): de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h30 e das 12h30 às 16h. Testes de antígeno e, em caso de resultado negativo, tendo o paciente sintomas gripais, é coletado RT-PCR.

– Hospital Estadual Central (HEC): de segunda a segunda, das 13h às 18h. Testes de antígeno e, em caso de resultado negativo, tendo o paciente sintomas gripais, é coletado RT-PCR.

– Hospital Roberto Arnizaut Silvares (HRAS): de segunda a sexta-feira, das 12h às 18h. Testes de antígeno e, em caso de resultado negativo, tendo o paciente sintomas gripais, é coletado RT-PCR.

– Faculdade Multivix, no Campus de Vitória: de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h30 e das 12h30 às 16h. Testes de antígeno e, em caso de resultado negativo, tendo o paciente sintomas gripais, é coletado RT-PCR.

– Rodoviária de Vitória: de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 16h. Testes de antígeno e, em caso de resultado negativo, tendo o paciente sintomas gripais, é coletado RT-PCR.

– Parque Moscoso: de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h. Somente teste de antígeno.

– Rodoviária de Colatina: de segunda a quinta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 16h; na sexta-feira das 8h às 12h. Testes de antígeno e, em caso de resultado negativo, tendo o paciente sintomas gripais, é coletado RT-PCR.

Além disso, o Estado tem realizado parceria público-privada para a ampliação da oferta de testes de antígeno. Nesta semana, por exemplo, em parceria junto à Unimed/Serviço Social da Indústria (Sesi), foi dado início à testagem em mais pontos.