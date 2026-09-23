Prefeitura de Guarapari reinaugura unidade do SINE depois de 10 anos

Guarapari voltou a contar com uma unidade do Sistema Nacional de Emprego (SINE). A nova agência foi reinaugurada na manhã desta terça-feira (22), no Centro Administrativo Prefeito Benedito Lyra, reunindo o prefeito Rodrigo Borges, secretários municipais, representantes do Governo do Estado, vereadores e servidores.

A retomada do serviço amplia o atendimento voltado ao mercado de trabalho no município. Entre os serviços oferecidos estão a intermediação de mão de obra, atendimento relacionado ao seguro-desemprego, orientação profissional e encaminhamento para oportunidades de qualificação.

Durante a reinauguração, o prefeito Rodrigo Borges destacou que a reabertura da unidade era uma demanda defendida por ele desde o período em que atuava como vereador. “Eu já buscava o retorno do SINE para Guarapari desde quando era vereador. Uma cidade do tamanho e da importância de Guarapari precisa ter esse serviço à disposição da população. Hoje, ver essa porta sendo reaberta é uma alegria e, principalmente, uma oportunidade de aproximar quem procura emprego de quem precisa contratar”, afirmou.

A secretária municipal de Trabalho, Assistência e Cidadania, Nádia Doná, também ressaltou a importância da unidade para trabalhadores e empresas. “O SINE é uma porta de entrada para quem está em busca de uma oportunidade e também um apoio para as empresas. Nosso objetivo é oferecer um atendimento humanizado, eficiente e conectado às necessidades do mercado de trabalho”, declarou.

Segundo a coordenadora do SINE, Bruna Tavares, a equipe está preparada para atender tanto profissionais em busca de emprego quanto empregadores que necessitam de mão de obra. “Queremos que cada pessoa que passe pelo SINE encontre orientação e novas possibilidades. Estamos aqui para aproximar profissionais e empresas e ajudar a transformar oportunidades em empregos”, afirmou.

A implantação da nova agência foi viabilizada por meio de uma parceria entre a Prefeitura de Guarapari e o Governo do Estado. As tratativas para a retomada do serviço no município tiveram início em 2025.

Com uma economia marcada pela forte atuação dos setores de turismo, comércio e serviços, a volta do SINE representa a retomada de uma estrutura voltada à conexão entre trabalhadores e empresas, além de ampliar o acesso da população a serviços relacionados ao emprego, qualificação e geração de renda.