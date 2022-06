Um clube tradicional de Guarapari está à venda. Trata-se do Siribeira Iate Clube que está localizado no Centro da cidade entre as praias da Areia Preta e do Meio. O valor estimado do negócio é R$ 24 milhões (R$ 24.621.008,36).

O lance mínimo é de R$ 14 milhões (R$ 14.772.605,01). Ainda de acordo com o edital da empresa leiloeira, o imóvel não possui registro junto ao 2º Ofício de Registro de Imóveis de Guarapari, portanto, ficará a cargo do arrematante a resolução de eventuais pendências de regularização e/ou abertura de matrícula imobiliária perante os órgãos competentes.

A penhora nos autos é em favor do Município de Guarapari, em trâmite na Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente da Comarca de Guarapari. O valor da dívida reclamada junto ao Siribeira é de R$ 799.700,00 (setecentos e noventa e nove mil e setecentos reais), em 23 de abril de 2019.

O 1º leilão acontece em 05/07/2022 com encerramento às 09:00 horas. O Siribeira vai a leilão através do site www.hdleiloes.com.br