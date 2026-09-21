FAB e Bombeiros buscam helicóptero com Rick Sollo, da dupla Rick & Renner

Um helicóptero que transportava o cantor sertanejo Rick Sollo, de 59 anos — integrante da dupla Rick & Renner —, desapareceu na região serrana de Santa Catarina no início da tarde desta segunda-feira (21). O contato com a aeronave foi interrompido enquanto ela sobrevoava a área do município de Urubici durante um forte temporal.

Além do artista, estavam a bordo outros cinco ocupantes: dois pilotos experientes, dois empresários do setor musical e um videomaker que acompanhava a produção de conteúdo do cantor.

Último Sinal e Condições de Voo

A viagem envolvia uma escala técnica onde a equipe realizou a troca de um avião para o helicóptero. Cerca de nove horas antes do desaparecimento, o cantor havia publicado em suas redes sociais o momento em que embarcava na primeira aeronave do trajeto.

Localização do Sinal: O último ponto de contato captado pelas torres indicou uma área de relevo montanhoso e vegetação densa, sem pontos evidentes para pouso de emergência.

Ações de Resgate: As operações em solo e no ar são coordenadas pelo Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina e pela Defesa Civil.

Apoio da FAB: A Força Aérea Brasileira atua com equipamentos de visão noturna e sensores térmicos por infravermelho para tentar localizar a aeronave ou possíveis destroços.

Até o momento, as autoridades trabalham com todas as hipóteses, investigando se a falta de comunicação decorre de um acidente ou de um pouso forçado em ponto cego de sinal telefônico e de rádio.

Resumo da Ocorrência e Ocupantes