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FAB e Bombeiros buscam helicóptero com Rick Sollo, da dupla Rick & Renner

Aeronave com seis pessoas a bordo perdeu comunicação na região de Urubici; Força Aérea Brasileira e Corpo de Bombeiros realizam buscas urgentes

Um helicóptero que transportava o cantor sertanejo Rick Sollo, de 59 anos — integrante da dupla Rick & Renner —, desapareceu na região serrana de Santa Catarina no início da tarde desta segunda-feira (21). O contato com a aeronave foi interrompido enquanto ela sobrevoava a área do município de Urubici durante um forte temporal.

Além do artista, estavam a bordo outros cinco ocupantes: dois pilotos experientes, dois empresários do setor musical e um videomaker que acompanhava a produção de conteúdo do cantor.

Último Sinal e Condições de Voo

A viagem envolvia uma escala técnica onde a equipe realizou a troca de um avião para o helicóptero. Cerca de nove horas antes do desaparecimento, o cantor havia publicado em suas redes sociais o momento em que embarcava na primeira aeronave do trajeto.

  • Localização do Sinal: O último ponto de contato captado pelas torres indicou uma área de relevo montanhoso e vegetação densa, sem pontos evidentes para pouso de emergência.

  • Ações de Resgate: As operações em solo e no ar são coordenadas pelo Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina e pela Defesa Civil.

  • Apoio da FAB: A Força Aérea Brasileira atua com equipamentos de visão noturna e sensores térmicos por infravermelho para tentar localizar a aeronave ou possíveis destroços.

Até o momento, as autoridades trabalham com todas as hipóteses, investigando se a falta de comunicação decorre de um acidente ou de um pouso forçado em ponto cego de sinal telefônico e de rádio.

Resumo da Ocorrência e Ocupantes

AspectoDetalhes da Ocorrência
Local do DesaparecimentoRegião de Urubici, Serra Catarinense (SC)
Data e HorárioTarde de segunda-feira, 21 de setembro
Total de Ocupantes6 pessoas (Rick Sollo, 2 pilotos, 2 empresários e 1 videomaker)
Condições MeteorológicasChuva intensa e visibilidade reduzida por temporal
Forças MobilizadasCorpo de Bombeiros de SC, Defesa Civil e Força Aérea Brasileira (FAB)

Arquivado em:

Cidades, Destaque, Geral

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