SUS passa a indicar vacina contra HPV para crianças de 2 anos vítimas de abuso sexual

O Ministério da Saúde atualizou as diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS) e passou a recomendar a vacina contra o HPV para crianças a partir de 2 anos que sejam vítimas de violência sexual. A orientação consta em nota técnica emitida pela pasta nesta semana. Anteriormente, a imunização pós-exposição para vítimas de crimes sexuais era indicada apenas para a faixa etária entre 9 e 45 anos.

Explosão de Casos na Primeira Infância

De acordo com o documento técnico, a ampliação do público-alvo reflete a extrema vulnerabilidade biológica e social das vítimas, aliada ao avanço nos registros de violência sexual em crianças menores de 9 anos.

Os dados consolidados pelo Ministério da Saúde revelam que os casos relatados na primeira infância mais do que quadruplicaram em um intervalo de dez anos:

0 a 4 anos: As notificações saltaram de 1.671 registros para 7.845 casos no período analisado (aumento de 4,7 vezes).

5 a 14 anos: Os registros subiram de 6.594 para 29.135 notificações (aumento de 4,4 vezes).

15 a 19 anos: O indicador cresceu de 1.632 para 6.869 ocorrências.

Riscos de Infecção e Sequelas para a Saúde

A infecção pelo papilomavírus humano (HPV) é um grave problema de saúde pública devido à sua relação direta com o surgimento de verrugas anogenitais e diversos tipos de cânceres — como os de colo do útero, pênis, vulva, vagina, canal anal e orofaringe.

A nota reforça que a agressão sexual na infância impõe risco imediato de contaminação por Infecções Sexualmentes Transmissíveis (ISTs), somado ao risco de reincidência da violência e ao desenvolvimento de comportamentos de vulnerabilidade ao longo da vida.

“A violência sexual na infância está associada a maior vulnerabilidade para aquisição de ISTs, incluindo o HPV. Além do risco imediato, há evidências de recorrência da violência em parcela dessas vítimas, ampliando o potencial de exposição futura ao vírus.” — Ministério da Saúde, em nota técnica.

Resumo das Novas Diretrizes da Vacina do HPV