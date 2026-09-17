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SUS passa a indicar vacina contra HPV para crianças de 2 anos vítimas de abuso sexual

Mudança no protocolo do SUS atende ao aumento expressivo de denúncias de abuso na primeira infância e busca prevenir lesões e cânceres futuros.

O Ministério da Saúde atualizou as diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS) e passou a recomendar a vacina contra o HPV para crianças a partir de 2 anos que sejam vítimas de violência sexual. A orientação consta em nota técnica emitida pela pasta nesta semana. Anteriormente, a imunização pós-exposição para vítimas de crimes sexuais era indicada apenas para a faixa etária entre 9 e 45 anos.

Explosão de Casos na Primeira Infância

De acordo com o documento técnico, a ampliação do público-alvo reflete a extrema vulnerabilidade biológica e social das vítimas, aliada ao avanço nos registros de violência sexual em crianças menores de 9 anos.

Os dados consolidados pelo Ministério da Saúde revelam que os casos relatados na primeira infância mais do que quadruplicaram em um intervalo de dez anos:

  • 0 a 4 anos: As notificações saltaram de 1.671 registros para 7.845 casos no período analisado (aumento de 4,7 vezes).

  • 5 a 14 anos: Os registros subiram de 6.594 para 29.135 notificações (aumento de 4,4 vezes).

  • 15 a 19 anos: O indicador cresceu de 1.632 para 6.869 ocorrências.

Riscos de Infecção e Sequelas para a Saúde

A infecção pelo papilomavírus humano (HPV) é um grave problema de saúde pública devido à sua relação direta com o surgimento de verrugas anogenitais e diversos tipos de cânceres — como os de colo do útero, pênis, vulva, vagina, canal anal e orofaringe.

A nota reforça que a agressão sexual na infância impõe risco imediato de contaminação por Infecções Sexualmentes Transmissíveis (ISTs), somado ao risco de reincidência da violência e ao desenvolvimento de comportamentos de vulnerabilidade ao longo da vida.

“A violência sexual na infância está associada a maior vulnerabilidade para aquisição de ISTs, incluindo o HPV. Além do risco imediato, há evidências de recorrência da violência em parcela dessas vítimas, ampliando o potencial de exposição futura ao vírus.”Ministério da Saúde, em nota técnica.

Resumo das Novas Diretrizes da Vacina do HPV

Regra / ParâmetroProtocolo AntigoNovo Protocolo (SUS)
Faixa Etária (Vítimas de Violência)9 a 45 anosA partir de 2 anos até 45 anos
Público de Rotina (Sem Violência)Meninos e meninas de 9 a 14 anosMantido (Dose única na rotina do PNI)
Objetivo PrincipalPrevenção de cânceres e lesõesPrevenção imediata de ISTs e oncogênese por exposição abusiva
Local de AtendimentoPostos de saúde e Centros de ReferênciaUnidades de saúde e serviços de acolhimento às vítimas

Arquivado em:

Cidades, Destaque, Geral, Saúde

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